ASSE : Le positionnement de Zaydou Youssouf fait débat chez les Verts

Jean-Loup, Ploërmel :

« Zaydou Youssouf n'est pas du tout à sa place. Il était plus efficace en milieu défensif. On dirait que Puel souhaite l'utiliser comme un faux ailier, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi Rayd Boudebouz ne joue pas à sa place ? Avec sa technique et ses coups de pied arrêtés, il nous serait plus utile ! »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je suis très dubitatif concernant. Son poste de prédilection, c'est milieu défensif. À ce poste, il avait d'ailleurs réalisé des prestations de grande qualité la saison dernière, avant sa blessure au genou. Plus haut, il manque de rapidité, il ne peut pas exprimer ses qualités. Je ne comprends pas non plus que Moueffek ait été aligné au poste de latéral droit alors que depuis son arrivée au centre de formation, il a toujours évolué en tant que milieu défensif. Ce n'est pas l'aider à donner le meilleur de lui-même, je pense. »

Arnaud, Hérouville Saint-Clair :

« Youssouf n'est pas à l'aise sur une aile. C'est flagrant ! Ce n'est pas son poste. Il y a un autre choix que je ne comprends pas, c'est Moueffek. Il apporterait un plus à l'équipe. Et ce 4-4-2... Puel doit travailler sur l'animation offensive, c'est une catastrophe. »

Audrey, Sennecey-le-Grand :

« Non, je ne comprends pas du tout ce choix de Puel. Il doit jouer en 6 ! C'est à ce poste qu'il est le meilleur. Il l'a montré l'année passée où il avait été excellent. On a des joueurs comme Nordin et Rivera qui peuvent jouer sur un côté, avec plus de technique et de vitesse que Youssouf. C'est non seulement dommage de se priver d'un joueur à vocation offensive mais également dommage de se priver de Youssouf au milieu. »

Corentin, Guéret :

« Je n'adhère pas du tout au positionnement de Youssouf sur le côté. C'est clairement un joueur qui est fait pour jouer dans l'axe, avec son volume, sa densité. A Dijon, Nordin aurait dû rentrer un peu plus tôt dans le match, ou même être aligné d'entrée. On se serait montrés beaucoup plus dangereux offensivement. »

Antoine, Saint-Étienne :

« Je ne pense pas que ce soit son positionnement le problème. Il peut tenir ce poste, mais il manque parfois de précision et de justesse technique dans ses transmissions et ses choix. Il perd trop de ballons et se fait souvent reprendre lorsqu'il part en contre. Sinon, je trouve que Puel a enfin réalisé que les cadres étaient importants pour l'équipe. Avec le retour de Debuchy, Trauco et Khazri dans l'équipe, nous n'avons pas perdu contre Lille et Dijon. Même si nous n'avons pas gagné, c'est déjà ça. Il faut que l'équipe retrouve de la confiance, et cela peut passer par encore plus d'expérience avec la titularisation de Boudebouz. »

Thomas, Saint-Chamond :

« Youssouf mériterait de jouer à son vrai poste. Après, il faut rester lucide, il n'y a pas tellement d'alternatives. Nordin manque de justesse et de physique, Aouchiche manque de métier. Mais bon, Youssouf à ced poste, il faut le reconnaître, ce n'est pas une réussite. »

Christophe, Ruoms :

« Je comprends de que veut Puel. Cela permet de garder un certain équilibre entre l'attaque et la défense. En l'alignant à ce poste, ça ressemble un peu au positionnement de Matuidi en équipe de France. Mais il est vrai que Youssouf a du mal à retrouver le niveau qu'il avait avant sa blessure. C'est surtout ça le problème, à mon avis. »