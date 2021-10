ASSE : le président rêvé des supporters a d'autres projets

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Il est né à Saint-Etienne, supporte l'ASSE depuis toujours et son père, Alain, a laissé un excellent souvenir aux amoureux des Verts comme président entre 1997 et 2003 : Alexandre Bompard serait le successeur parfait du duo Romeyer-Caiazzo. Il a fait ses preuves en tant que dirigeant (Europe 1, Darty, Fnac, Carrefour), il a un carnet d'adresses monstrueux et tout le monde lui prête une grande intelligence ainsi qu'un sens des affaires aigus. En plus, son père a expliqué qu'il rêverait de présider l'ASSE. Le souci, c'est que d'après Le Monde, il a pour le moment une autre idée derrière la tête…

"Beaucoup prêtent désormais à M. Bompard la volonté de partir sur un coup d'éclat (de Carrefour), comme il l'avait fait à la Fnac. En mai 2016, le transfuge de Canal+ avait pris le contrôle de Darty au terme d'une bataille épique de plusieurs mois. Cette conquête avait contribué à convaincre Bernard Arnault et la famille Moulin-Houzé, deux des grands actionnaires de Carrefour, qu'il était l'homme de la situation pour un Carrefour en déshérence. Quatre ans plus tard, d'aucuns le voient déjà lorgner la direction d'Orange voire du futur ensemble TF1-M6. Ce que son entourage dément, assurant qu'il n'a pas resigné chez Carrefour pour changer aussitôt de crémerie."

Quoi qu'il en soit, les supporters stéphanois devront patienter avant de voir le fils d'Alain Bompard prendre les commandes du club.

