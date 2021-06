ASSE : le programme de reprise se précise pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Un peu plus d'un mois après avoir conclu sa pénible saison 2020-21 par une défaite peu glorieuse à domicile contre Dijon (0-1), la lanterne rouge, condamnée de longue date et qui avait encaissé 17 buts lors de ses quatre matches précédents, les vacances touchent à la fin pour l'ASSE. Les Verts sont attendus dès lundi, à L'Etrat, pour la reprise de l'entraînement. Celle-ci s'effectuera sans Mathieu Debuchy, Kévin Monnet-Paquet, non conservés, et probablement sans Romain Hamouma, qui n'a toujours pas reçu de proposition pour un nouveau contrat. Dans son opération rajeunissement, l'ASSE a officialisé les premiers contrats pros de quatre joueurs : Abdoulaye Bakayoko (défenseur central de 18 ans), Ahmed Sidibé (milieu défensif de 19 ans), Stevens Leleux (défenseur polyvalent de 20 ans) et Louka Aymar (milieu défensif de 20 ans). Et elle a débuté son intersaison en annonçant les prolongations d'Etienne Green, Saidou Sow, Aimen Moueffek et Maxence Rivera. Non utilisé la saison passée, Edmilson Correia a aussi paraphé un nouveau bail.

Le Puy, Bourg-Péronnas et Grenoble pour commencer

C'est donc avec un groupe toujours plus jeune, et sans ses internationaux retenus en Afrique et en Amérique du Sud (Khazri, Trauco, Neyou, Sow), que l'ASSE va débuter sa préparation. Aucune recrue ne s'était encore engagée à l'heure où nous écrivions ces lignes, ce lundi, mais Puel, qui a fait de l'arrivée d'un défenseur central et d'un n°9 ses deux priorités de l'été, espérait concrétiser rapidement certains dossiers.

Les nouveaux maillots dévoilés dès jeudi

Dans cette attente, les premiers matches de préparation ont été programmés. L'ASSE débutera sa campagne de matches amicaux à L’Étrat face au Puy en Velay le samedi 10 juillet (18h30) et elle accueillera ensuite, toujours à L'Etrat, le FC Bourg-Péronnas d'Anthony Maisonnial et Benjamin Corgnet, le vendredi 16 juillet (19h30). Le lendemain, un match contre Grenoble est programmé (horaire et lieu à déterminer). Comme il y a deux ans lors des EA Ligue 1 Games à Washington (USA), les Verts devaient ensuite participer à une tournée, avec notamment l'OM, au Maroc, du côté de Rabat, du 23 au 27 juillet, mais le club, qui présentera ses nouveaux maillots le samedi 3 juillet à la Boutique des Verts, après les avoir dévoilés sur Twitch dès jeudi, a préféré faire marche arrière. La reprise du championnat est fixée les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 2021. Avec Lorient pour premier adversaire, dans le Chaudron. Comme l'an dernier.

🆕👕 𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁𝘀 𝗝-𝟲 😋



📅 Le jeudi 1er juillet à 12h30

🟣 En direct sur notre chaîne @TwitchFR



📅 Le samedi 3 juillet de 14h à 17h

🥳 Pour un évènement festif à la Boutique des Verts !

𝗘𝗻 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗽𝗿𝗼 😎 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 25, 2021