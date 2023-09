ASSE : le projet Batlles ouvertement remis en cause en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE réalisant un début de saison très décevant avec seulement cinq points et une victoire en cinq journées, Laurent Batlles est déjà sur la sellette. Le match à Caen, au retour de la trêve internationale, pourrait même être l’un de ses derniers s’il y a une nouvelle contreperformance.

Du côté des adversaires de Ligue 2, on ne comprend plus vraiment le jeu des Verts. Un jeu qui a d’ailleurs été l’objet d’un débat sur un podcast de RMC sur la Ligue 2. Deux joueurs de Ligue 2, Romain Thomas (SM Caen) et Jordan Adéoti (Stade Lavallois) ont été amenés à donner leurs avis… et ils n’ont pas fait dans la langue de bois.

Le système clairement pointé du doigt

« Je n'arrive pas trop à lire ce que l’ASSE propose. C’est vrai que je trouve qu’ils ont beaucoup changé aussi. Je trouve qu’ils ont un manque de liant d’une année sur l’autre (…) Moi à chaque fois que j’ai joué contre cette équipe, je trouvais qu’il y avait une très belle animation offensive et que les 3 défenseurs centraux étaient livrés à eux-mêmes tout le temps… T’es à chaque fois sur le fil », a noté l’ancien défenseur d’Angers.

Le plan de jeu est aussi attaqué ouvertement par Jordan Adéoti : « C’est ce que faisait Batlles à Troyes. Après à Troyes, ils n’étaient vraiment que trois derrière, un losange au milieu et trois attaquants. C’était hyper offensif mais par contre il y avait une telle maîtrise dans le jeu, que même quand on récupérait la balle, on ne pouvait pas ressortir et on ne pouvait pas faire d’attaque rapide. Alors que là on a l’impression qu'à chaque attaque contre Saint-Étienne, tu peux aller au bout, tu te créés des occasions, des situations... »

Laurent Batlles serait plus menacé que jamais sur le banc du club forézien



