ASSE : le RC Lens a donné un gros coup de pouce aux Verts avant le PSG

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L’ASSE va devoir hausser son niveau de jeu pour faire un résultat positif contre le PSG cet après-midi à Geoffroy-Guichard (13h). Pour ce faire, Claude Puel devrait titulariser Ryad Boudebouz, brillant à Troyes dimanche dernier (1-0). La défaite contre les Verts n’est toujours pas digérée par l’ESTAC, où Adil Rami a du mal à avaler la pilule. Selon l’ancien défenseur central de l’OM, son équipe a failli en raison notamment de la claque reçue auparavant devant le RC Lens à Bollaert (0-4, le 5 novembre).

« La lourde défaite à Bollaert a fait mal au mental »

« Sincèrement, je pense qu'on leur a donné ce match, a-t-il clamé dans L’Est Éclair. Si on avait été réellement nous-mêmes, on aurait pu leur faire très mal. On a joué ce match avec des pincettes, on n'a pas été conquérants comme le coach nous l'avait pourtant demandé. C'est indirectement lié au match précédent à Lens. Cette lourde défaite à Bollaert a fait mal au mental, on a abordé ce match contre Sainté avec plus de prudence que d'habitude. On a voulu limiter la casse et on ne s'est pas trop lâché. » Et les Verts ont pleinement profité du coup de pouce indirect des Sang et Or.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LES PROMESSES DE L’AUBE ! ☀️

L’ASSE fait le plein de confiance grâce à un Boudebouz étincelant avant d’affronter le PSG !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/vPZTtVvdSV — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 23, 2021