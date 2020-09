ASSE : le RC Strasbourg va mieux avant de défier les Verts

Le RC Strasbourg donne à ses supporters des raisons d’être inquiets pour la suite de la saison. Battu lors de ses deux premières sorties de la saison en L1 (contre Lorient et Nice), le RC Strasbourg est encore tombé en amical contre Stuttgart hier (2-4). Thierry Laurey se projette sur le choc contre l’ASSE programmé samedi prochain dans le Forez.

Tout n'est pas négatif pour Laurey

« On s’est créé pléthore d’occasions et on doit atteindre la pause avec deux ou trois buts d’avance. Forcément, quand tu commets des erreurs derrière qui te coûtent encore un penalty, le troisième en autant de matches, puis un but largement évitable, c’est embêtant, a-t-il déclaré dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Si c’est pour faire des fautes idiotes à chaque fois, ce n’est pas la peine d’être défenseur… Tout n’est pas négatif. En attaque, la qualité de jeu et les automatismes reviennent. En revanche, on a des faiblesses pas énormes mais qui nous coûtent cher à chaque fois. À nous de les gommer, parce que l’on ne peut pas les accepter à ce niveau-là. »