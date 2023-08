ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Ne pas prendre des vessies roses pour des lanternes vertes »

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Pas facile d’être communiquant à l’ASSE. Il faut avoir quelques talents de contorsionniste ou des notions d’ostéopathie spécialité torticolis. En son temps, même Philippe Lyonnet que les ultras croyaient responsable parce que directeur, avait dû avaler quelques couleuvres servies par la présidence avant de les faire goûter aux médias et public au risque de passer pour la vipère de service. On aimerait parler de diplomatie si les ficelles n’étaient pas si grosses. Par exemple comment prendre l’excuse de stades introuvables pour organiser les matches de préparation devant des spectateurs. Même au sein du club, ce renoncement a fait tousser et pour cause. Tous connaissent l’engouement des supporters et vacanciers pour ces rencontres estivales. Leur déception a été à la hauteur et on a beaucoup toussé sur les réseaux sociaux. La justification tardive des dirigeants passe mal, le programme ayant été bouclé et annoncé depuis des semaines. Ce n’est pas le sportif qui a décidé ces huis clos mais plus prosaïquement la volonté de limiter les frais. « On n’a pas d’argent » a même lâché un proche du staff quand d’autres vantaient les retransmissions sur le site.

« L’arrivée de Sissoko ne fait pas oublier le départ du joueur le plus décisif sur la saison dernière, Krasso »

Les finances dont il est si difficile de parler sont pourtant le nerf de la compétition et il ne serait ni offensant ni dégradant de confirmer ce qui est une évidence budgétaire pour un club qui doit affronter une deuxième saison en L2 sans les aides accordées la première année. Le reconnaître permettrait de comprendre les difficultés du recrutement et éviterait de survendre des levées d’option, des signatures de jeunes ou de féminines. L’arrivée de Sissoko ne fait pas oublier le départ du joueur le plus décisif sur la saison dernière, Krasso, parti libre ce qui est un comble quand on veut faire du trading joueur. A l’inverse, en cherchant à tirer le maximum avec Nlounkou, les Stéphanois brouillent leur image, car personne n’est dupe sur le contrat moral implicitement conclu avec celui qui a été un détonateur déterminé et déterminant pour l’équipe.

Mais on l’a dit, il faut de l’argent, le transfert de Sow, après la signature de Batubinsika le confirme. Vendre pour acheter, c’est une rengaine annuelle qui explique pourquoi Laurent Batlles est privé de piston gauche et peut-être bien aussi pourquoi les Verts ont été logiquement battus samedi. Grenoble était mieux préparé, autre vérité qui a eu plus de mal à sortir que les critiques sur l’arbitrage. Sur ce qu’on avait vu en juillet, les supposés titulaires n’étaient pas au top, (n’est-ce pas Cafaro ?) et ce n’est pas un hasard si le coach stéphanois n’a jamais aligné une équipe type. Les optimistes font remarquer que chaque fois que le club est remonté l’équipe avait perdu son premier match. Les pessimistes se souviennent de la saison dernière. Alors ? Il faut gagner les deux prochaines rencontres pour éclairer la lanterne verte.

Didier Bigard

⚽️ ASSE – Mercato : accord imminent pour Nkounkou, le montant du transfert est connu #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/zXDnL35zHr — But! Saint-Étienne (@ButASSE) August 9, 2023

Podcast Men's Up Life