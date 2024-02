ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : "Un peu de recul pour avancer"

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Dix-huit tirs, onze cadrés et cinq buts : on ne va certainement pas faire la fine bouche après un festival offensif dont on a perdu l’habitude depuis trop longtemps au stade Geoffroy-Guichard. Olivier Dall’Oglio avait donné tous les ingrédients de la recette pour retrouver la voie du succès à l’occasion de la venue de Troyes. Il a été entendu, la mayonnaise a bien pris et a été assaisonnée juste comme il faut. « Intensité dans les courses, dans l’intention de récupérer le ballon, de l’envie, un gros travail, beaucoup de communication ». Le coach des Verts a apprécié les couleurs retrouvées avec « pas mal d’occasions » jusqu’à relever que l’équipe aurait même pu en transformer quelques unes de plus. Rien à ajouter à ce tableau bien encadré. Le pinceau a été passé de pied en pied « Le foot, c’est ça, un vrai collectif, faire des efforts pour faire mal à l’adversaire ». Les stats parlent avec un onze qui est allé de l’avant, délaissant même un peu la possession (48% contre 52% pour les Troyens et 435 passes contre 448). L’important était de bien utiliser le ballon. Maçon, Sissoko, Chambost, Mbuku, Cafaro l’ont fait avec un brin de fantaisie, plus de profondeur ce qui fait dire à leur entraîneur « On était moins prévisible ».

Les Angevins ne seront sans doute pas aussi généreux

Reste à ne pas être imprévisible cette fois dans les résultats, comme l’équipe l’a été après un succès qu’on croyait fondateur, le 30 octobre. C’était face à Angers (2-0) où, clin d’œil du calendrier, l’ASSE se déplacera pour confirmer que Troyes n’a pas été une simple lueur. « La grande question, c’est la continuité » a conclu Dall’Oglio qui sait que tout emballement serait négatif. Ses hommes ont été efficaces lundi, mais il faut prendre du recul pour espérer avancer. On va donc remettre en perspective le déroulement de la rencontre, en s’appuyant sur le constat désabusé de David Guion « On ne peut rien retirer de ce match. Cela a été un naufrage collectif et individuel. On a tout donné aux Stéphanois ». Les Angevins ne seront sans doute pas aussi généreux.

Didier Bigard

