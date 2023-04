ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : « Une éclaircie et les présidents sortent de l’ombre »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On le disait retiré des affaires du football. C’était mal le connaître. Bernard Caïazzo s’était simplement fait oublier, loin de Saint-Etienne. Mais Dubai n’a marqué qu’une pause pour celui qui restera toujours passionné par tout ce qui tourne autour du ballon rond. Pas seulement l’argent, pas non plus uniquement les paillettes. Il aime parler jeu, joueurs, aime parler tout simplement ajouteront sans médisance mais avec connaissance, tous ceux qui l’ont un jour croisé.

Nasser Al-Khelaïfi a dû s’en apercevoir très vite en débarquant au Parc. Celui qui avait créé et présidé Première Ligue, le syndicat des présidents des clubs de L1, a immédiatement compris le capital au sens propre que représentait le PSG sauce Qatari et l’importance qu’allait prendre son chef étoilé. Bernard Caïazzo ne ratait jamais une occasion de souligner à la fois les compétences de celui qu’il appelait toujours Nasser en insistant sur leur bonne entente.

Rien d’étonnant donc que le beau parleur stéphanois (d’adoption lointaine) ait réussi à prendre quelques précieuses minutes au président du sempiternel champion de France, lors de l'assemblée générale de l'ECA (Association européenne des clubs) à Budapest, fin mars, comme l’écrivait L’Equipe. Plus fort, mais il ne nous étonne plus, son interception réussie de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Si Bernard Caïazzo a quitté la cour où on joue au foot, c’est seulement celle des maternelles. Il tape plus haut et laisse son « frère » diriger les débats des plus petits, un temps au bord de retourner à la crèche.

Les patrons ne défileront pas pour leur retraite

Roland Romeyer qui a nommé directeur, délégué, sous et sous-sous, est du coup lui aussi revenu sur le devant de la scène, histoire de peaufiner le spectacle de fin d’année. Les très mauvaises langues relèveront que comme par hasard, c’est au moment même où l’équipe va mieux que les deux actionnaires retrouvent, eux aussi, des couleurs. Cause à effet ou effet de la cause? Chacun avancera son idée. Celle du président du Directoire est évidemment que sa reprise en main des affaires porte ses fruits, comme on le lit entre les lignes dans son interview accordée à France Bleu « Si on veut gagner, il faut des bons joueurs et on avait une équipe qui avait des carences importantes… On a été pris complètement par ces résultats négatifs et il a fallu réagir ». S’il réitère sa confiance en Jean-François Soucasse, il déplore quand même « que l'on n'ait pas eu cette équipe dès le départ parce qu'on aurait pu se battre pour la montée ».

Cherchez les fusibles, c’est un jeu dérivé du foot, dont manifestement les ultras et autres ne sont pas décidés à apprendre les règles. Pour eux, il n’y a rien de changé, du côté coulisses, même si enfin on court et on gagne sur le terrain. Les supporters ne croient plus aux promesses de vente renouvelées par Roland Romeyer « Après le 2 juin, on passera à autre chose », mais ils se trompent quand ils évoquent l’âge pour explication des défaillances présidentielles. Lors de l'opération "Supporters de l'emploi" jeudi dernier au stade Geoffroy-Guichard, il s’est dit « en pleine forme ». Et est même apparu rajeuni, le lendemain à Marlhes au milieu de gamins plantant des arbres avec Cœur vert. La retraite ce n’est pas pour demain. « C'est impossible que je m'arrête. Ce jour-là, c'est que je serai à moitié mort. Il y avait une chanson qui disait que le travail, c'est la santé. Je le pense aussi ».

On ne devrait donc apercevoir ni lui ni Bernard Caïazzo défilant dans les manifs. Par contre il y aura encore quelques banderoles et chansons dans les tribunes. Mais si personne n’oublie l’essentiel, l’équipe, on reparlera de tout ça plus tard.

Didier Bigard