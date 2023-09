ASSE : le retour des deux Kops dans le chaudron est programmé

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

C'est presque devenu une triste habitude pour les joueurs de l'ASSE : qu'ils disputent certains de leurs matches sans leurs Ultras. En cause, l'attitude de certains à Rodez, il y a quelques semaines, et la décision de la commission de discipline de la LFP, qui a fermé les deux Kops pour deux rencontres : face à Dunkerque et contre Ajaccio.

Rendez-vous lundi

Ce sera la semaine prochaine. Pour le retour, attendu, des Magic Fans et Green Angels, il faudra attendre le 30 octobre prochain avec la venue du SCO d'Angers. Match programmé un lundi soir, à 20h45, ce qui rendra le déplacement des supporters pour le moins compliqué...

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #1



💚 L’attente du peuple vert ! 💚



👴 Ancien : Christian Synaeghel

🐆 Hommage : Salif Keita s’en est allé

🆕 Les nouvelles têtes de l’ASSE



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/Ab0M2wuszH pic.twitter.com/lzNZBhySPk — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 21, 2023

