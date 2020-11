ASSE : le retour en grâce de Boudebouz n’est pas pour tout de suite

Avec 5 défaites de rang, l'ASSE coule à pic en L1 avant d'affronter l'OL au Groupama Stadium, dimanche. L'occasion pour Claude Puel de rappeler Ryad Boudebouz ? A priori, ce ne devrait pas être le cas. C'est en tout cas ce que laisse entendre Mohamed Toubache-Ter, sur Twitter. Après avoir expliqué que l'Algérien, dont il est proche, n'était aucunement blessé, l'insider a eu cette réponse à un Twittos qui imaginait Boudebouz titulaire contre Lyon : « Je préfère te le dire maintenant, ton pressentiment est mauvais !! »

Puel ne devrait pas écouter les conseils de Perrin

Des propos qui ne laissent pas vraiment place à un retour du milieu de terrain, écarté depuis la finale de Coupe de France perdue contre Paris (0-1) en juillet dernier. Et ce même la grande majorité des observateurs et supporters des Verts estiment que l'ASSE aurait grandement besoin de plus d'expérience et de talent sur le terrain, à l'instar de Loïc Perrin, qui s'est positionné en faveur d'une réintégration de Boudebouz, il y a quelques jours.