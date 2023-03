ASSE : le sauveur de Laurent Batlles est connu !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l'AS Saint-Etienne est invaincu lors des 7 derniers matchs (4 victoires, 3 machs nuls), elle le doit surtout à un homme : Gautier Larsonneur. Arrivé cet hiver en provenance de Valenciennes, le portier de 26 ans est impérial dans ses cages depuis son arrivée chez les Verts.

Podcast Men's Up Life

La muraille Larsonneur

Et comme nous l'apprennent nos confrères de Poteaux Carrés, Gautier Larsonneur est le gardien de Ligue 2 qui a réalisé le plus d'arrêts cette saison après 28 journées disputées (95 dont 60 pour Valenciennes et 35 pour l'ASSE). Il devance le portier de Niort, Mathieu Michel (91), qui a encaissé 20 buts de buts que l'ancien Brestois depuis le début de la saison.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

IL A RECTIFIÉ LE TIR 🎯

🎙️- Balbir : "Ce n'est plus le même groupe, plus la même mentalité."

🗞 Retrouvez-nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne 🔗 https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/80i3VIKI5V — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 21, 2023

Pour résumer Le gardien de l'AS Saint-Etienne, Gautier Larsonneur, est le portier de Ligue 2 qui a effectué le plus de parades cette saison (95 dont 60 pour Valenciennes et 35 pour l'ASSE).

Fabien Chorlet

Rédacteur