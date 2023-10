ASSE : le SCO d'Angers ambitieux avant le choc dans le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

C'est un vrai match sommet qu'accueillera Geoffroy-Guichard lundi soir. L'ASSE est évidemment candidate à la montée et elle surfe sur une série de neuf matches sans défaite. Le SCO d'Angers, relégué, en est lui à cinq victoires d'affilée et il aspire lui aussi à retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Les Angevins sont 2es, les Verts 5es et deux points les séparent. Autant dire que l'éventuel vainqueur frappera un grand coup dans ce championnat.

"Jouer Saint-Étienne à Geoffroy Guichard est un très beau challenge à relever"

L'entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux, espère évidemment que ce sera son équipe : "C’est avant tout un match entre deux équipes qui vont bien. C’est un beau match à jouer, donc on se prépare en conséquences. Le championnat est long, donc il faut rester performant et vigilant pour continuer à gagner. Ces victoires valorisent les contenus, et il va falloir qu’on soit très bons pour aller en chercher une sixième. Jouer Saint-Étienne à Geoffroy Guichard est un très beau challenge à relever ».

