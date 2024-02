ASSE : le secret de la remontada des Verts dévoilé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE est de retour. Après avoir enchaîné hier à domicile contre Annecy (2-1) un troisième succès de rang pour la première fois de la saison, les Verts se sont parfaitement replacés dans la course à la montée en Ligue 1.

« Il faut continuer d’être la meilleure défense de Ligue 2, être champion de la défense ça ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse, c’est d’être champion tout court, a expliqué Oliier Dall’Oglio après la rencontre. Depuis le début, je regarde vers le haut plus que vers le bas mais on doit être capable de regarder encore plus haut et plus souvent. Ça passera par de la determination et sur ce qu’on met à chaque match, les bons et les mauvais. »

« Dans la mentalité, ce groupe a franchi un cap »

L’entraîneur de l’ASSE a surtout donné l’ingrédient qui manquait à ses prédécesseurs sur le banc stéphanois pour revenir au premier plan : le mental. « Ce fut laborieux, mais le positif, ce sont trois victoires de suite et cette capacité à tenir un résultat, a-t-il ajouté. Dans un passé proche, pas certain qu’on aurait gagné ce match. Dans la mentalité, la solidarité, ce groupe a franchi un cap, c’est indéniable. »

