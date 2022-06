ASSE : Ignacio Ramirez vide son sac sur son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

De retour en Uruguay, Ignacio Ramirez s’épanouit enfin et retrouve ses sensations de buteur. Le numéro 9 laisse quelques regrets au stéphanois après qu’ils n’avaient pas pu voir ce dont l’attaquant était réellement capable (6 matches, 0 but, 0 passes décisives sous les ordres de Claude Puel).

Après avoir inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 544 minutes de jeu au Nacional Montevideo, l’Uruguayen s’est confié au micro de Medios Publicos Deportes sur son passage en vert :

« L'expérience et la découverte d'une autre mentalité en valaient la peine. L'expérience et le changement de mentalité en valaient la peine. Tout cela a été un apprentissage, notamment sur le plan physique, en raison de la mobilité nécessaire pour trouver de l'espace. Je devais être intelligent pour me positionner et rapide pour trouver une solution. Ça ne s'est pas produit en raison de circonstances différentes. La barrière de la langue et le fait de ne pas comprendre les discussions ont aussi constitué une difficulté. Revenir en Uruguay s'est avéré être un grand défi. »