ASSE : le successeur de Wahbi Khazri est déjà connu !

Le voile a enfin été levé autour de Wahbi Khazri (31 ans). Une frange des supporters de l’ASSE se demandaient en effet pourquoi Pascal Dupraz avait fait démarrer l'attaquant tunisien le match contre les Girondins de Bordeaux sur le banc de touche mercredi au Matmut Atlantique. (2-2).

« Par trois fois, j'ai demandé au docteur s'il était opportun de faire débuter Khazri avec trois matchs dans la semaine, a glissé le coach des Verts après coup. Il y a trois jours, il m’a répondu "non", il y a deux jours "peut-être" et aujourd’hui j’ai pris la décision de laisser Wahbi sur le banc de touche. J’ai pris sur moi, c’est ma décision aidée par le docteur de laisser Wahbi sur le banc. Il est entré et on va aller comme ça de jour en jour pour voir s’il est opportun qu’il joue contre Monaco. Le plus vite possible il sera là, le plus vite possible on se sentira tous mieux. »

Si Khazri devait encore se sentir un peu fébrile contre l’AS Monaco, samedi (19h), un successeur inattendu pourrait émerger : Mahdi Camara (23 ans). Après son doublé inscrit de la tête contre le Stade Brestois samedi dernier dans le chaudron (2-1), le milieu stéphanois est le premier joueur de l’ASSE à marquer au moins deux buts dans une rencontre dans l’élite depuis Khazri, le 11 avril 2021... face à Bordeaux. Trois des six buts en Ligue 1 de Camara ont d’ailleurs été inscrits face à Brest...

