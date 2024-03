ASSE : le surprenant coup de fil de Larsonneur à Moulin

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Fin octobre, Gautier Larsonneur s'est blessé à l'épaule gauche lors d'un entraînement. Le gardien de l'ASSE a dû faire l'impasse sur cinq matches, donc quatre furent perdus, ce qui précipita le renvoi de Laurent Batlles. Jessy Moulin a révélé hier dans le Sainté Night Club que, sur les conseils du médecin du club, son successeur dans les cages l'avait contacté pour prendre conseil car lui aussi avait connu ce type de blessure.

"On a pas mal échangé"

"On a pas mal échangé. Je sais qu’il a repris avec des douleurs. On ne peut pas faire autrement si on veut reprendre rapidement. Je savais qu’il allait reprendre rapidement, c’était sûr. Pas sous infiltration, ça ne sert à rien à cet endroit, c’est très peu efficace. Je lui avais dit : "Tu verras, la douleur, tu l’auras, mais elle sera moins forte et tu te sentiras capable de jouer avec". C’est ce qu’il s’est passé. Son épaule gauche, il ne l’utilise pas pour relancer. Il y a moyen d’aménager un peu à l’entraînement, de faire autrement, de moins plonger, de travailler autrement et de soulager l’épaule. Après, ça revient. C’est quelqu’un de très assidu à la salle pour le renforcement. Le plus important, c'est de bien se renforcer et d’avoir une épaule bien maintenue par tous les muscles qui l’englobent. On fait du travail assez spécifique et en général ça revient. Même si parfois, on a des alertes et des douleurs, c’est une blessure qui se soigne et qu’on arrive à gérer au niveau de la douleur."

