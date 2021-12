ASSE : le timing de l’arrivée du futur coach connu ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le miracle n’a pas eu lieu hier pour l’ASSE. Malgré le départ de Claude Puel acté dimanche dernier après la claque à domicile face au Stade Rennais (0-5), l’effet Sablé ne s’est pas produit hier à Reims (0-2). L’entraîneur intérimaire des Verts, peu aidé par l’expulsion de Denis Bouanga à Delaune, n’a voulu accabler personne mais était dépité au coup de sifflet final.

S’il n’entend rien lâcher pour sauver son club de cœur, Sablé sait que ses jours sont comptés sur le banc des Verts. Selon L’Équipe, son intérim en tant que coach n°1 devrait même déjà s’arrêter là, Pascal Dupraz et Frédéric Hantz étant toujours partants pour lui succéder le plus tôt possible.

Alors que le premier tiendrait de nouveau la corde, le second a pris le premier vol de L’île Maurice pour la France hier. Dans l’idéal, les dirigeants du club ligérien aimeraient voir arriver l’heureux élu avant le match de 32es de finale de Coupe de France dimanche prochain face à Lyon-Duchère (13h45).

