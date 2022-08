ASSE : le ton est monté entre Batlles et certains joueurs avant Valenciennes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que l'AS Saint-Etienne, qui ne s'est toujours pas imposé depuis le début de la saison, se déplace sur la pelouse de Valenciennes, ce samedi (19h), à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 2, Laurent Batlles aurait haussé le ton devant certains joueurs cette semaine, selon les informations de L'Equipe.

"On a bien entendu que j'en avais marre d'avaler des couleuvres"

"Ce sont des choses privées. Moi quand on me dit qu'on veut rester, qu'on est dans le projet et qu'on ne fait pas ce qu'il faut sur et hors du terrain, je monte en pression. Là, on a bien entendu que j'en avais marre d'avaler des couleuvres", a lâché l'entraîneur des Verts au quotidien sportif. "Vivement le 1er septembre (date de la fermeture du mercato estival, ndlr). Là, personne ne pourra se cacher. On sera ensemble jusqu'à la fin et cela fera drôle à certains quand j'expliquerai certaines choses", a-t-il poursuivi.

