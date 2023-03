ASSE : le Top 5 des salaires des Verts dévoilé !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe n'a pas révélé que les salaires des clubs de Ligue 1 mais aussi ceux de l'AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux, qui sont descendus en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière. Du côté des Verts, c'est Gaëtan Charbonnier, arrivé cet hiver dans le Forez, qui touche le plus gros salaire, et de loin. Anthony Briançon occupe la deuxième place de ce classement devant Dennis Appiah, Lamine Fomba, Niels Nkounkou et Ibrahima Wadji, qui ont tous le même salaire. Le meilleur buteur et le meilleur passeur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso, ne figure donc pas dans le Top 5 des salaires des joueurs stéphanois.