ASSE : le très beau geste de Debuchy avant son départ

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Mathieu Debuchy était très déçu d'apprendre de la bouche de Claude Puel qu'il ne prolongerait pas à l'AS Saint-Etienne. Le latéral droit de 35 ans l'a fait savoir au manager des Verts, avant de signer une vraie déclaration d'amour au club forézien sur les réseaux sociaux puis d'en remettre une couche via une interview au Progrès.

L'une des choses qu'il a répétées, c'est que les valeurs de l'ASSE correspondent aux siennes. Il en a apporté la preuve à travers cette action que l'un de ses voisins a relatée à notre correspondant, Laurent Hess : avant de quitter son domicile de l'Etrat, Debuchy est allé voir deux jeunes supporters de l'ASSE, Noam et Simon, pour leur offrir tous ses équipements aux couleurs du club (maillots, ballons, tenues d’entraînement et sac à dos). Et ce alors que les enfants ne lui avaient jamais rien demandé. La classe à l'état pur !

💬 Mathieu Debuchy sur son histoire à l'ASSE : "J’ai vécu trois ans et demi exceptionnels. (...) Cela a été une fierté et un honneur de le porter".



Sa déclaration d'amour aux Verts👉 https://t.co/jzW58QG2Ba pic.twitter.com/y2maOCVTv5 — MadeInFOOT (@madeinfoot) June 11, 2021