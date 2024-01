ASSE : le verdict de l’affaire Ruffier est tombé !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Attaqué par Stéphane Ruffier devant le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne, l’ASSE ne s’en est pas trop mal sortie. En effet, alors qu’il avait été licencié pour « faute grave » en janvier 2021 après une procédure disciplinaire, le Bayonnais a pourtant gagné son recours… Mais il n’a pas obtenu les 7 M€ de dommages et intérêts réclamés par rapport au « harcèlement moral » qu’il estime avoir subi.

L’ASSE ne paiera même pas 900 000€…

Si les prud’hommes ont jugé ce lundi que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Stéphane Ruffier était « non fondée », l’ancien gardien de but (37 ans) – à la retraite depuis son départ du Forez – ne recevra que 852 951,31€ de dédommagements.

Cela correspond à sa mise à pied de six jours de juillet 2020, à sa seconde mise à pied, aux congés payés inhérents à la période, aux frais d’avocat ainsi qu’aux dommages et intérêts. Pas sûr que Stéphane Ruffier soit très satisfait du verdict, lui qui aurait touché plus s’il était allé au bout de son contrat à Saint-Etienne. Pour l’ASSE, qui aurait été en grande difficulté économique si la condamnation avait chiffré sur les sommes réclamées, c’est en revanche une bonne nouvelle même si l’image du club s’en retrouve écornée.

