ASSE : le verdict est tombé pour la présence de Ben Old aux JO 2024 !

Fraîchement recruté par l'AS Saint-Étienne, Ben Old ne sera pas sur le pont tout de suite avec le club forézien puisqu'il jouera les Jeux Olympiques 2024 de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain, avec sa sélection. Comme pressenti, le nouvel ailier gauche des Verts figure dans la liste néo-zélandaise pour disputer la compétition.

Under competition regulations, squads are limited to 18 players, at least 15 of which must be 23 and under, with three overage players permitted.