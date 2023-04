ASSE : le vestiaire commence à regarder plus haut que le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Titulaire dans le cœur du jeu des Verts à l'occasion de la victoire de l'ASSE sur Niort (2-0), la recrue hivernale Lamine Fomba reconnaît sans détour que le groupe commence à voir un peu plus haut que le simple objectif de se maintenir.

Objectif Top 10 pour les Verts ?

Alors que Saint-Etienne, qui compte désormais 5 points d'avance sur Laval (premier relégable), a 95% de se sauver, l'ancien Nîmois espère de son côté pouvoir faire la bascule rapidement vers la première partie de tableau et ce même si la course à la montée est aujourd'hui impossible :

« Chaque fois que l'on prend des points, on fait un pas de plus vers le maintien. Maintenant, il va falloir continuer sur notre belle série et atteindre les 42 ou 45 points. 45 points ce serait mieux. Il faut en tout cas continuer de gagner les matchs. Je regarde personnellement que les matchs qui suivent, là on joue le Paris FC et ils sont juste devant nous. Si on fait résultat chez eux, c'est sûr qu'on se rapprochera d'eux et qu'on s'éloignera de la zone rouge. Plus on prendra des points, plus on se rapprochera des dix premières places. Les dix premières places ? Bien-sûr, on ne va pas se mentir que c'est une ambition ! Mais tant que le maintien n'est pas acquis il faudra rester concentré là-dessus », a-t-il glissé à la sortie du match, dans des propos relayés par le site EVECT.