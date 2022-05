ASSE : le vestiaire des Verts au fond du trou avant Reims ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le bourrage de crâne de Pascal Dupraz dans l’intimité du vestiaire de l’ASSE n’y a rien fait. Ou si peu. Après avoir ouvert le score devant l’OM puis à Lorient, la maison verte s’était encore une fois écroulée comme un vulgaire château de cartes mercredi à Nice (2-4).

« Tu mènes 2-0, tu te dis : “Ayé ; on va gagner” et le 4-2 s’abat sur nous comme un coup de massue sur la tête, résume Adil Aouchiche dans L’Équipe. Personne n’a compris et on était tous atteints dans le vestiaire. » Malheureusement pour les Verts, ce dernier coup de tonnerre à Nice semble plus important que les précédents.

« L’effectif stéphanois est au fond du trou… les joueurs viennent de prendre un très gros coup sur la tête, a tweeté Mohamed Toubache-Ter au coup de sifflet final en anticipant sur les propos mobilisateurs de Dupraz. La fausse communication du Duc de Savoie n’y changera rien. » On attend la suite lors de la conférence de presse censée débuter à 14h30.

L’effectif stéphanois est au fond du trou… les joueurs viennent de prendre un très gros coup sur la tête !!



La fausse communication du Duc de Savoie n’y changera rien… #OGCNASSE #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 11, 2022

Pour résumer Encore une fois renversée à Nice après avoir mené au tableau d’affichage, l’ASSE doit impérativement apprendre de ses erreurs avant la réception du Stade de Reims (samedi, 21h). Dans quel état d'esprit seront les Verts ?

