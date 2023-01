ASSE : le vœu pieux de Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

A 21 ans, Aimen Moueffek enchaîne enfin les matches à l'ASSE en ce début d'année : il n'a plus quitté le onze de Laurent Batlles depuis trois journées. « Cela me fait vraiment du bien de pouvoir jouer. J'espère que les blessures sont derrière moi. Je me sens vraiment bien. Je suis à 100% », a commenté le milieu de terrain mardi après la victoire contre Laval.

« Saint-Etienne sans ses supporters, ce n'est pas Saint-Etienne. C'est à nous de les faire revenir »

Un Moueffek qui, en cette période de voeux, a aussi eu une pensée pour les supporters... « Il y a un boycott des matches à domicile. On comprend les supporters. La situation est difficile pour tout le monde. Il y a un lien à retrouver avec eux. C'est très important. Saint-Etienne sans ses supporters, ce n'est pas Saint-Etienne. C'est à nous de les faire revenir.» Tout un programme...