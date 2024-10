ASSE : le week-end des Verts a été riche, Kilmer Sports se frotte les mains

Malgré la période de trêve internationale, ce week-end a été prolifique pour les jeunes de l'ASSE. Si les U19 l'ont emporté 3-1 face à Marignane, les U17 ont également été vainqueurs face à Saint-Priest, qui était le leader. Avec un succès 2 buts à 1, les jeunes stéphanois ont donc pris la tête du championnat. Aboubakar Traoré (28ème) et Rayan Aït Amer (79ème) ont été buteurs pour les Verts, et ce malgré l'ouverture du score adverse à la 25ème. Après cette victoire, le coach David Le Moal a livré sa réaction, dans des propos rapportés par le site Poteaux Carrés.

La satisfaction du coach des U17

"C'était un vrai bon match de jeunes, engagé, entre deux équipes qui ont proposé des choses, qui n'ont pas fermé le jeu. On a fait une première mi-temps plutôt maîtrisée, avec beaucoup de sorties de balle intéressantes. On leur a fait mal sur les transitions quand on a récupéré haut. La seconde période est difficile à lire, ça allait dans tous les sens. Il y a eu après la pause beaucoup de transitions, de box to box. On a été très généreux dans nos courses, dans le dépassement de soi. On a été intéressant à la transition, à la récupération on arrive à éliminer 4 ou 5 joueurs en une ou 2 passes. On a eu pas mas mal de situations offensives à 4 contre 4 qu'on n'a pas réussi à faire aboutir. Saint-Priest a eu aussi des situations dangereuses. Au final on est content que le match bascule de notre côté. On a bien géré notre avantage en fin de match", a-t-il estimé, avant de reprendre.

"Ce 5e succès de la saison, le 3e d'affilée, nous rend très contents car il a été obtenu avec la manière sur le terrain d'une belle équipe, à qui on prend la tête du classement. On a toujours essayé de proposer du jeu. J'ai aimé la concentration de nos joueurs, leurs efforts, leur discipline. Les garçons se sont dépassés, ils ont vraiment été exemplaires aujourd'hui. Je suis très heureux que l'investissement et la générosité des joueurs aient été récompensées. En plus d'apporter quelque chose footballistiquement, ils ont montré un super état d'esprit. En tant que formateur, on ne peut que s'en réjouir. C'est un match référence mais le football est une remise en question permanente. Il faudra afficher les mêmes qualités qu'aujourd'hui dimanche prochain à la maison contre Monaco", a conclu le coach stéphanois.

🔙 Les résultats du week-end :



❌ Féminines : Le Havre 5-1 ASSE

✅ U19N : ASSE 3-1 Marignane

✅ U17 : St Priest 1-2 ASSE pic.twitter.com/7VBgqZbhum — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 14, 2024