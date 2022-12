ASSE : Léo Pétrot sonne la révolte avant Caen

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'ASSE est sur une triste série de trois défaites d'affilée en Ligue 2. En grande difficulté cette saison, les Verts pointent à la 20e et dernière place du championnat, avec deux longueurs de retard sur le 19e, Niort. Pour espérer grappiller quelques places et sortir de la zone rouge, les hommes de Batlles devront retrouver la victoire. À la veille de la réception du SM Caen (vendredi à 19h05), Léo Pétrot à sonné la révolte.

« On doit faire un gros match »

« C'est à nous d’être plus costauds défensivement. Dans l’état d’esprit, le groupe y est. C’est une situation difficile, il faut inverser la tendance », a déclaré le défenseur des Verts devant la presse ce jeudi. « À Annecy, on prend deux buts très tôt. Il faudra être plus concentrés, faire moins d’erreurs et peut-être être moins beaux. Ce sera très important, on doit faire un gros match et tout faire pour que la roue s’inverse et démarrer une série ».