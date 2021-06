ASSE : les 10 dates clés de la saison 2020-21 des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

24 juillet 2020

Face au PSG (0-1), une finale perdue mais prometteuse

Si les Verts ont perdu cette finale face au PSG, ils n'avaient pas démérité. Bien au contraire. Menés 1 but à 0 contre le cours du jeu, puis réduits à 10 après l'expulsion de Loïc Perrin, les hommes de Claude Puel n'avaient pas baissé les bras au Stade de France. Redynamisés par l'entrée en jeu tonitruante d'Yvan Neyou à la mi-temps, ils y avaient cru jusqu'au bout et s'étaient même procurés quelques occasions qui auraient pu faire mouche en fin de match. Encourageant dans l'optique du championnat.

Le 30 août 2020

Un doublé d'Hamouma et une entrée gagnante contre Lorient (2-0)

Préparée plus tôt que son adversaire, l'ASSE s'est logiquement imposée face à des Merlus encore en rodage. Une première victoire à domicile qui a laissé entrevoir les principes de jeu souhaités par Claude Puel, à l'image du premier but inscrit par Romain Hamouma. Sur une excellente relance à la main de Jessy Moulin, de près de 50 mètres, Arnaud Nordin avait décalé le n°21, qui avait conclu parfaitement l'action d'une superbe frappe du gauche en pleine lucarne. Il avait ensuite doublé la mise, en début de seconde période.

Le 17 septembre 2020

Une victoire historique à l'OM (2-0) et les Verts sont leaders !

Les Verts ne s'étaient plus imposés depuis 41 ans au stade Vélodrome. Leur dernière victoire remontait au 10 août 1979. Les Stéphanois ont mis fin à cette malédiction. Bien rentrés dans leur match, ils ont ouvert rapidement le score par l'intermédiaire de Romain Hamouma, avant de doubler la mise au retour des vestiaires par Denis Bouanga, parti de loin. Une 3e victoire consécutive en championnat, après celles contre Lorient (2-0) et Strasbourg (2-0), synonyme de 1ere place.

Le 20 septembre 2020

Nantes (2-2), premier tournant de la saison

Alors qu'ils restaient sur trois victoires lors des trois premières journées, et qu'ils menaient 2 buts à à 0 à la Beaujoire grâce notamment à un superbe but d'Yvann Maçon, les Verts ont craqué dans les 20 dernières minutes. C'est après ce match nul que la machine s'est sévèrement enrayée...

Le 29 septembre 2020

Wesley Fofana s'en va

Transféré à Leicester pour 40 M€, bonus compris, Wesley Fofana avait obtenu gain de cause après un bras de fer entamé avec le club. Pourtant, Claude Puel se sera battu pour tenter de convaincre le défenseur central de rester à l'ASSE. « Je m'opposais au départ de Wesley car il était très important pour nous et on n'avait pas les moyens de le remplacer. Mais entre pérenniser le club ou garder un joueur, il n'y a pas débat' », avait expliqué le Castrais. Devenu international Espoirs, Fofana devait être l'une des pièces maîtresses du projet. Signe de son importance : après son départ, l'ASSE a enchaîné 7 défaites d'affilée...

Le 21 novembre 2020

Le naufrage à Brest (1-4), 7e défaite de rang

S'ils avaient perdu avec les honneurs lors de la journée précédente, à Lyon (1-2), à Brest, les Verts ont sombré. Et enregistré leur 7e défaite consécutive. Rapidement menés au score sur un but de Franck Honorat, ils avaient ensuite encaissé trois autres buts avant la pause. Mahdi Camara avait réduit l'écart et l'entrée en jeu de Mathieu Debuchy en seconde mi-temps avait évité une addition plus salée. Il faudra attendre la journée suivante, face au LOSC (1-1), pour que l'équipe stoppe enfin l'hémorragie.

Le 24 janvier 2021

La jeune classe verte humiliée par Lyon (0-5)

Battue lors des deux journées précédant le derby retour, à Reims (1-3) puis à Strasbourg (0-1) avec une équipe décimée par la Covid, l'ASSE se fait surclasser à domicile par l'OL. Une humiliation qui servira de déclic, l'ASSE enchaînant ensuite 5 matches sans défaite.

Le 14 février 2021

Khazri sonne la révolte à Rennes (2-0)

Cette victoire au Roazhon Park a fait partie de cette série post derby. Les Stéphanois se sont imposés en Bretagne avec la manière, grâce à des buts de Denis Bouanga et Arnaud Nordin. Un match marqué par le retour en forme de Wahbi Khazri. Même s'il s'était blessé le match suivant face à Reims (1-1), le privant de deux rencontres, l'international tunisien inscrira 6 buts lors du sprint final, dont un quadruplé contre Bordeaux (4-1).

Le 4 avril 2021

Nîmes (2-0), une victoire cruciale

Un vrai match de la peur... Avant la rencontre, l'ASSE pointait à la 16e place, avec seulement 5 points d'avance sur les Crocos, barragistes. En allant s'imposer aux Costières, les Verts se sont donnés une grosse bouffée d'oxygène, grâce à deux splendides buts de Wahbi Khazri et Denis Bouanga. Un match également marqué par la première d'Étienne Green, et son penalty repoussé. Et un succès que l'équipe confirmera le week-end suivant face à un autre concurrent direct, Bordeaux (4-1).

Le 2 mai 2021

Les 3 points du maintien à Montpellier (2-1)

C'est à Montpellier (35e journée), que les Verts ont quasiment validé leur maintien en atteignant la barre symbolique des 42 points, grâce à deux buts de Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. La victoire contre l'OM (1-0) validera mathématiquement le maintien, le week-end suivant.