ASSE : les bonnes nouvelles s’accumulent avant Montpellier

L’ASSE n’a pas confirmé. Après une bonne série, les Verts sont retombés dans leurs travers et viennent de concéder deux défaites, à Paris (2-3) puis samedi à domicile contre le Stade Brestois (1-2). Ce dernier revers est d’autant plus rageant que les Verts n’ont pas encore su tenir la distance après l’ouverture du score de Wahbi Khazri. Les hommes de Claude Puel ont néanmoins quelques motifs d’espoir avant de se rendre dimanche à Montpellier (17h05).

Comme déjà évoqué hier, le MHSC sera fortement amoindri pour ce match. Téji Savanier (suspendu) et Pedro Mendes (genou) seront absents à coup sûr tandis que Daniel Congré, qui a dû sortir sur blessure (épaule) contre l’OGC Nice, risque de manquer à l’appel. Au-delà de l’infirmerie, c’est toute une équipe qui semble démobilisée avant d’affronter l’ASSE. En cause ? Ses très minces espoirs de décrocher l’Europe via le championnat cette saison.

« Pour le championnat, la course à l’Europe, c’est fin »

« L’espoir qu’on avait c’était de gagner nos cinq matchs, mais aujourd’hui c’est plié, peste Michel Der Zakarian. J’attends de mon groupe et de mes joueurs qu’on se remette la tête à l’endroit. Il faut bien finir la saison et rester dans les 10 premiers. » Andy Delort abonde : « Pour le championnat, la course à l’Europe, c’est fini. Il y a trop de points d’avance et il fallait gagner ce match pour espérer et faire beaucoup de points jusqu’à la fin de la saison. » Le MHSC compte 9 points de retard sur le RC Lens (5e) et 8 sur l’OM (6e).