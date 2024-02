ASSE : les chances de remontée des Verts sont tombées !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Revigorée par sa semaine à deux victoires, huit buts inscrits et zéro encaissé, l'ASSE est remontée à la 5e place du classement de L2, la dernière envoyant en playoffs. Laval, 3e du classement, n'est plus qu'à trois longueurs, Angers (2e) à huit et Auxerre, le leader, à douze. L'espoir est d'autant plus vivace dans le camp stéphanois que les hommes d'Olivier Dall'Oglio recevront le mal-classé Annecy ce week-end.

Les Verts ont 5% de chances de remonter

Mais, statistiquement, la montée est encore loin pour les Verts ! L'outil prédictif d'Opta a dévoilé les chances de promotion des cinq premiers du classement et, logiquement, l'ASSE est la plus mal classée. Elle n'aurait que 5% de chances de retrouver la Ligue 1 d'ici 13 journées. L'AJ Auxerre aurait 99% de chances, le SCO d'Angers 71%, Grenoble 12% et Laval 6%. Mais il ne tient qu'aux Verts de déjouer les prédictions...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life