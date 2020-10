ASSE : les chiffres vertigineux de Wesley Fofana pour ses brillants débuts à Leicester

Même le très écouté Gary Lineker s’y est mis. La légende anglaise s’est en effet joint à la cohorte d’observateurs déjà ébahis par les brilants débuts de Wesley Fofana à Leicester dimanche contre Aston Villa (0-1).

« Cela ne valait pas vraiment 14,95 £ jusqu'à présent (n.d.l.r : le match Leicester - Aston Villa était en pay-per-view), mais Wesley Fofana a l'air d'être une bonne affaire. Excellente première mi-temps pour le jeune débutant », a ainsi tweeté à mi-chemin de la rencontre sans que son analyse ne soit caduque par la suite. Loin de l'ASSE, Fofana poursuit donc déjà sa montée en puissance malgré son transfert coûteux (35 millions d'euros + 5 de bonus).

Fofana déjà en haut des lignes de stats !

Solide dans les duels, inspiré balle aux pieds, le natif de Marseille a été un des meilleurs joueurs du côté des Foxes, finalement battus par Aston Villa sur un but où Fofana ne peut rien. Dans les chiffres, l’excellente prestation se confirme de manière vertigineuse : le défenseur des Espoirs est ainsi le joueur qui a réussi le plus de relances (9), remporté le plus grand nombre de duels aériens (7) et celui qui a intercepté le plus de ballons (6). Pendant ce temps, les Verts chutaient à domicile contre l’OGC Nice (1-3)...