ASSE : les confidences de Zouma sur son passage chez les Verts

Les supporters de l'AS Saint-Etienne doivent certainement être fiers du parcours de Kurt Zouma. Formé au club, le défenseur central a petit à petit grimper les échelons au cours de sa carrière, jusqu'à remporter récemment la Ligue des Champions avec Chelsea. Appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, l'ancien vert n'en oublie pas le club du Forez, très important à ses yeux.

"L'ASSE a été une étape cruciale ! J’étais au centre de formation, et c’était compliqué au début, car même si ce n’était pas loin, je ne pouvais pas voir la famille, à part pour les matches et pour les vacances. Mais j’ai eu la chance de signer pro assez vite, à 16 ans et demi. J’ai vécu des années formidables à l’ASSE, avec des coaches qui m’ont poussé, de bons coéquipiers avec qui j’ai joué la finale de la Coupe Gambardella, puis en pro", a ainsi avoué Zouma au Progrés.