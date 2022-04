ASSE : les deux prochains adversaires des Verts lancent déjà les hostilités

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si le vestiaire de l'ASSE s'est remobilisé derrière l'objectif du maintien et s'est fixé un cap de quatre à six points à prendre sur les deux prochains matchs à la maison contre Brest samedi et à Bordeaux mercredi, du côté des adversaires des Verts on est aussi très clair.

Brest veut valider son maintien à Sainté...

Capitaine du Stade Brestois accroché par Nantes (1-1) ce dimanche, Brendan Chardonnet veut valider le maintien de son club dans le Chaudron : « On ne crache sur aucun point, on est Brest. On avance, petit à petit, il faut aller gagner à Saint-Étienne pour aller valider concrètement cet objectif de maintien », a expliqué l'intéressé à Ouest-France.

Niang excité par le match face aux Verts

Comptant parmi les héros du retournement de situation lors de Bordeaux – Metz (3-1), l'ex-futur stéphanois M'Baye Niang a aussi coché la réception des Verts comme une date-clé de la fin de saison : « Je reste pragmatique, je ne vais pas cibler de matches… Mais la réception de Saint-Etienne, ce sera le même style de match qu'aujourd'hui face à Metz (...) Ce sont des matches à enjeux, c’est excitant. Après, on sait qu’à deux journées de la fin, on a aussi deux matches contre Lorient et Brest. Si on doit aller jusqu’au bout… »

