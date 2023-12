ASSE : les dirigeants humiliés par les Green Angels, une banderole refusée !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Le naufrage se poursuit du côté de l’ASSE. En plein marasme sportif depuis la trêve internationale, les Verts ont été sortis piteusement au 8e tour de la Coupe de France, hier face à Nîmes (0-1). Si un nouveau coach pourrait insuffler une nouvelle dynamique à partir du week-end prochain, un couac est survenu hier à Geoffroy-Guichard.

La tribune Jean Snella a en effet été désertée par ses habituels occupants. Et selon Peuple Vert, le désaccord est arrivé lors de la fouille de la sécurité des Green Angels, qui avaient pour ambition de faire entrer une banderole dont le message était cinglant : « Loïc P et son charisme d’huître, un club qui sent le sapin, JFS qui prend les boules, l'ASSE vous souhaite un joyeux Noël. »

D’après PV, les Green Angels n’ont pu entrer dans l'enceinte stpéhanoise, l'intégralité du groupe décidant même de ranger son matériel pour quitter les lieux. Cet événement montre une nouvelle fois la frontière de plus en plus grande entre les têtes pensantes de l'ASSE et son public.

Le kop sud n'a finalement pas été animé lors de la rencontre de 8ᵉ tour de coupe de France mais pourquoi ? Voici les explications. 👇 #ASSEhttps://t.co/q60HMqSdHg — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 10, 2023

