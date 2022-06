ASSE : les dirigeants n’ont plus de nouvelles de Blitzer pour le rachat !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

L’ASSE ne traverse pas sa meilleure période. Alors que le club évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, le rachat du club traîne depuis plusieurs mois. Les actionnaires ne rendent pas les négociations très faciles et ont fixé trois conditions vitales pour céder le club à David Blitzer.

Comme déjà évoqué hier soir, Le Progrès affirme que les dirigeants de l’ASSE attendent trois conditions avant d’accepter de laisser le club : un montant important réinjecté dans le club, une réelle pertinence du projet sportif et pour finir le maintien du personnel en place. Problème : Blitzer semble jouer la montre.

« Depuis la visite des émissaires du milliardaire à Saint-Etienne il y a maintenant dix jours, les actionnaires sont sans nouvelle du possible acquéreur qui n’a toujours pas fait la moindre offre, ni repris les discussions avec le duo Caiazzo-Romeyer, explique le quotidien régional. Il y a espoir que les contacts reprennent après le 30 juin, date de la clôture des comptes de la saison. »

Pour résumer

Candidat crédible au rachat de l’ASSE il y a encore quelques jours, le géant américain David Blitzer a vu la situation s’enliser avec les dirigeants stéphanois. Au point de ne plus donner de nouvelles et de se retirer ? Possible.