ASSE : les Girondins menacés par la DNCG avant les Verts ?

Les Girondins de Bordeaux risquent gros après leur passage devant la DNCG. Dans quel état seront les Girondins de Bordeaux avant le match contre Saint-Etienne ? Le club aquitain s’est présenté devant l’instance chargée de surveiller la situation économique des clubs français et risque gros après la saison de Ligue 2 2023/2024. Des dettes importantes envahissent les comptes des Girondins et un redressement pourrait avoir lieu avant la saison sous peine de sanction.

"C’est un club de L1 qui vit en L2, ça ne peut pas durer"

L'économiste Jean-François Brocard analyse : “Maintenant, je ne vois pas comment les résultats de l’entretien avec la DNCG pourraient être très bons… Dans tous les cas, il y aura une forme d’encadrement, peut-être de la masse salariale, peut-être une interdiction de recruter”. Il prévient que les Girondins pourraient connaître des heures sombres: “Ce n’est pas du tout certain. Je pense qu’il ne faut pas être alarmiste, mais encore une fois la situation est quand même grave. Le jour où Gérard Lopez ne fera plus les miracles qu’il a fait les années précédentes, il y a un moment où le club va devoir faire face à son plan d’exploitation, et aujourd’hui il n’y arrive pas…” À deux jours du match face aux Verts, la situation des Bordelais n’est pas au plus haut, reste à voir comment le club se redressera économiquement.

