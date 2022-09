ASSE : Les Girondins ont leur plan anti Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

David Guion et la recrue bordelaise Yoann Barbet étaient en conférence de presse ce jeudi et ils ont évoqué le déplacement des Girondins à l'ASSE samedi (16h). « Je suis toujours très content d’aller à St-Étienne, a confié le coach du FCGB. C’est dommage que les deux publics ne puissent pas y assister, parce qu’on aurait eu une super ambiance à Geoffroy-Guichard. On y va en challenger parce que pour moi ce n’est pas le 1er contre le 19ème, ça n’est pas du tout ça. L'ASSE, ’est une des équipes qui a le plus recruté à l’intersaison, que des joueurs de L1. C'est un gros challenge. »

Et à lui d'évoquer la forme de Jean-Philippe Krasso, auteur de 7 buts en 7 matches cette saison. « Il est en pleine confiance actuellement, il est très influent et surtout très efficace pour l’ASSE. » L'homme à surveiller, donc, ce que n'a pas caché Yoann Barbet. « C'est un bon attaquant. Son quadruplé, ça marque les esprits. Mais on est des bons défenseurs, on va essayer de le garder silencieux au max, sans se focaliser seulement sur lui.. »