ASSE : les grands perdants du naufrage face à Angers clairement identifiés

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Lors de son dernier match de préparation, l'ASSE a sombré en fin de match contre Angers (1-4), à Saumur, encaissant trois buts dans le dernier quart d'heure, après qu'Etienne Green ait stoppé un penalty. Laurent Batlles l'a expliqué : il n'a pas du tout apprécié le comportement des entrants.

Les joueurs visés sont donc ceux qui sont entrés en jeu lors de ces dernières minutes, à l'instar de Harold Moukoudi, Gabriel Silva, Sergi Palencia et Saidou Sow, mais aussi de Jules Mouton, Baptiste Gabard, Aymain Aiki et Adil Aouchiche. Si bien qu'il y a de grandes chances que Batlles aligne les joueurs qui ont débuté la rencontre, samedi à Dijon. Sauf départ(s) ou intégration des recrues Mathieu Cafaro et Victor Lobry...