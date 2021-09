ASSE - OGC Nice : les Green Angels descendent en flèche Puel et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Pour leur retour au stade Geoffroy-Guichard, les Green Angels ont frappé fort. Après avoir déployé un magnifique tifo avant le coup d'envoi entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice, les GA92 ont fracassé Claude Puel et Roland Romeyer avec deux banderoles. "Avant de jouer le procureur, joue ton rôle d'entraîneur" et "L'Étrat n'est pas un EHPAD, Romeyer dégage !", ont écrit les Ultras du du Kop Sud. Les deux intéressés devraient appréciés...