ASSE : les Green Angels préparent une action choc avec l’OL

Le 3 octobre dernier, cela a fait deux ans que l'OL n'a plus mis les pieds à Geoffroy-Guichard. Et le 21 janvier 2023, cela fera également deux années qu'il n'y a plus eu de derby chez les professionnels. Un vrai manque pour les ultras des deux camps, qui attendent ces rendez-vous avec impatience. Mais la descente de l'ASSE en mai 2022 a mis entre parenthèses cette rivalité au plus haut niveau. Certains ont cependant trouvé un palliatif...

Ambiance de feu pour le derby U17

En effet, les Green Angels appellent leurs abonnés à se rendre à L'Etat le dimanche 5 novembre pour assister au derby chez les U17. Les jeunes Verts sont actuellement leaders de leur poule, quatre points devant les Gones, 5es. L'ambiance promet d'être chaude du côté du centre Robert-Herbin dans neuf jours !

