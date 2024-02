ASSE : les jeunes Verts s'offrent l'OL dans le derby

Toujours attendu. Y compris chez les plus jeunes. Il y avait donc du monde ce dimanche au centre d'entraînement de l'ASSE pour voir les jeunes Vers face au club voisin, l'OL. Les Magic Fans avaient effectué le déplacement et n'ont pas été déçus du déplacement puisque les Stéphanois, en N3, se sont finalement imposés sur le score de 4-2.

Les buts des Verts ont été marqués par Owusu, Mayilla, Rivera et Othman.

💚 Comme les autres, un Derby des réserves se joue… et se gagne !



Bravooooo la #GénérationVerte (et pas mal le score en plus) ! ✌️ pic.twitter.com/eVjec7zBLv