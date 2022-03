ASSE : les Magic Fans ont envoyé un nouveau message à Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE respire mieux grâce à son succès contre Metz (1-0), et tout un peuple avec elle. Ce rendez-vous était un tournant, un match capital dans la course au maintien en Ligue 1 puisque les deux clubs, au coude à coude, comptaient 22 points avant la rencontre. Avec pareil enjeu, le peuple vert ne pouvait que se mobiliser, et il l'a fait : sous un beau soleil, les 35 706 spectateurs du match ont permis à l'ASSE de battre son record d’affluence depuis deux ans et l'arrivée du Covid. « À l’heure du repas bouffez les Grenats », avaient lancé les Green Angels au coup d'envoi. « Tous unis pour l’opération maintien », « Combattre pour son club, mouiller le maillot, respecter ses couleurs » : les banderoles montraient bien la mobilisation générale et l'union sacrée autour de l'équipe. Et après un moment de recueillement en hommage à Maryan Wisniewski, l'ASSE a su emmener ce public avec elle en démarrant son match pied au plancher.

Un match riche en émotions contre Metz, un bonheur partagé... et toujours des chants anti direction

Au final, le but de Denis Bouanga a fait la différence, mais la rencontre fut riche en émotions, avec un premier but du Gabonais annulé par le VAR, ce penalty annulé pour les Messins qui aurait pu gâcher la fête, juste après un tir de Bouanga repoussé par le poteau de Caillard. L'histoire s'est terminée de la meilleure des façons avec cette victoire, et un moment de partage entre les joueurs et les deux kops, dans une ambiance que l'on n'avait plus connue depuis des lustres, si ce n'est lors des dix dernières minutes de folie face à Montpellier (3-1), le mois dernier. Pascal Dupraz l'avait dit avant la rencontre : il espérait voir un chaudron plein d'ici la fin de la saison.

C'était presque le cas face à Metz et nul doute que le match livré par les Verts, leur bravoure, leur solidarité, et leurs progrès dans le jeu, donneront au public l'envie de revenir, dès la semaine prochaine contre Troyes. Un nouveau rendez-vous capital... Si le 12e homme a joué son rôle à fond contre Metz, cela n'a pas empêché les Ultras d'afficher une fois encore leur envie de voir les actionnaires s'en aller, comme ils l'ont promis il y a près d'un an en mettant le club en vente. Des « direction démission », classiques, sont ainsi descendus du kop nord, et on a pu voir cette banderole des Magic Fans : « Votre remise de lampes de mineurs devenu traditionnelle n’a plus aucune saveur ». Une façon pour les « MF » de montrer que si l'ASSE va mieux, ils ne sont pas près de retourner leur veste vis à vis du duo Caiazzo-Romeyer.

