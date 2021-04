ASSE : les mots forts d'Adil Aouchiche à l'égard de Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S'il n'a pas encore totalement convaincu dans le Forez, Adil Aouchiche (18 ans) ne regrette pas d'avoir fait le grand saut en quittant son cocon doré du PSG pour rejoindre l'ASSE libre à l'été 2020. Bien qu'il ne soit pas titulaire indiscutable (1461 minutes jouées TTC), le natif du Blanc-Mesnil est très content de son choix.

« Puel ? Je lui en serai toujours reconnaissant »

Dans les colonnes du Progrès, Adil Aouchiche loue d'ailleurs les choix de Claude Puel, son manager de plus en plus contesté : « Il me fait énormément progresser. Il me parle souvent pour connaître mon ressenti individuellement, collectivement. Il veut mon bien comme celui de l’équipe. C’est un coach très exigeant, je pense que vous le savez bien. Il a de grosses ambitions, il fait jouer les jeunes dont moi. Je lui en serai toujours reconnaissant », a expliqué l'international U20.

Arrivé avec un contrat de trois ans en poche et l'étiquette de futur crack du football français, Aouchiche n'a pas encore répondu totalement aux attentes (élevées) des supporters le concernant. En 28 apparitions, il n'a été décisif qu'à six reprises (2 buts, 4 passes décisives). Le déclic se fait toujours attendre...