ASSE : les mots forts de Camara après la défaite face au RC Lens

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne s'est fait renverser au bout du temps additionnel par le RC Lens (2-1). Après la rencontre, le milieu de terrain des Verts, Mahdi Camara, a eu des mots forts en zone mixte.

"On trouve que c'est un peu cruel vu l'état d'esprit et l'ambition qu'on avait dans ce match. Faut pas qu'on lâche. Ce n'est pas facile et c'est dur à encaisser, surtout quand on voit qu'on prend le match par le bon bout et qu'on mène à la pause. On doit tuer le match et se le rendre plus facile. On s'est beaucoup parlé pendant les deux dernières semaines sans compétition officielle, on s'est mis dans la merde en première partie de championnat, faut qu'on s'en sorte tous ensemble en allant gagner des matchs à l'avenir. C'est à nous de ne pas prendre des buts sur des erreurs bêtes, ça nous met dedans, on doit gommer tout ça."

