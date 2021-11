ASSE : les mots forts de Khazri sur Puel et sa mise à l'écart

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Très rare dans les médias, Wahbi Khazri a accordé une interview à L'Equipe, parue ce dimanche. L'attaquant de l'ASSE, mis à l'écart lors de la première partie de saison 2020/21, et auteur de 15 buts depuis qu'il est revenu au printemps dernier, pourrait en profiter pour régler ses comptes mais ce n'est pas son genre. Si on lit entre les lignes, on comprend tout de même qu'il n'est vraiment fan du projet jeunes initié par Claude Puel…

« Ma mise à l’écart ? Ça a été des moments compliqués. Quand on est un joueur confirmé, c’est dur d’être mis de côté pour certaines raisons. Il faut les respecter. Mais je n’ai pas lâché, je suis revenu encore plus fort. J’ai beaucoup bossé, soutenu par mes proches, ma femme en particulier. Quand on te refait joueur, tu dois être décisif tout de suite. SI je n’avais pas marqué à Angers (1-0, le 13 mars), je n’aurais peut-être pas beaucoup joué. J’ai enchaîné (5 buts sur les 8 dernières journées) et ça m’a pas permis d’être pris en considération. Je pars sur les mêmes bases, mais il ne faut pas que je m’enflamme. »

« L’entraîneur est venu avec des idées, qu’il faut respecter. Je n’ai rien à dire là-dessus. Mais les retours de certains joueurs cadres font que forcément… Ryad (Boudebouz) est un super joueur, Romain Hamouma aussi. Quand on a ces profils expérimentés pour gérer certaines situations, c’est plus facile. On est plusieurs à avoir connu la galère en début de saison dernière mais, au final, on n‘a pas lâché et on essaie d’aider le club dans sa mission. Il y a des jeunes qui ont de la qualité, c’est à nous de les aider. Il faut qu’ils s’inspirent, voient comment on se comporte. La situation va les faire grandir plus vite. »

