ASSE : les Nîmois dévoilent leur plan à Batlles avant leur déplacement dans le Chaudron

Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Tous les deux battus pour leur entrée en lice en Ligue 2 la semaine dernière (0-1 à domicile contre Caen pour Nîmes, 1-2 à Dijon pour l'ASSE), les Verts et les Crocodiles tenteront demain à 15h à Geoffroy-Guichard de décrocher leurs premiers points. L'entraîneur gardois, Nicolas Usaï, a surpris ce vendredi en conférence de presse en dévoilant sa tactique pour contrarier le onze de Laurent Batlles !

"L'idée, c'est de déclencher le compteur points face à une équipe de Saint-Etienne dans le même cas que nous. Une équipe encore en mouvement, à la recherche de son équilibre. On va jouer dans la même organisation mais peut-être avec des joueurs différents. Il faut jouer un peu plus direct, limiter le nombre de passes pour aller faire mal, garder la discipline et l'état d'esprit vus devant Caen mais être plus efficace, plus tranchant. C'est dommage de jouer dans un tel contexte. Il manquera quelque chose. Le public stéphanois peut être une valeur ajoutée. Mais qu'il y ait ou pas 25.000 spectateurs, on reste 11 contre 11 sur le terrain."