ASSE : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Briançon et Bamba

L'information est tombée mercredi soir : blessé lors d'un entraînement en début de semaine, Anthony Briançon risquait d'être absent un moment. Le verdict est tombé ce vendredi, après examen. Le défenseur central et capitaine de l'ASSE va manquer entre quatre et six semaines de compétition. Et le pire, c'est que Kader Bamba est dans le même cas, lui qui a été touché contre Niort (2-0) samedi !

Déjà la deuxième blessure pour Bamba depuis son arrivée en janvier

Voici le communiqué du club : "Touché en début de semaine lors d’un entraînement, le défenseur central et capitaine Anthony Briançon a subi une lésion musculaire au mollet gauche. Touché, lui, lors de la rencontre face à Niort (2-0) le week-end dernier et remplacé à la mi-temps, Kader Bamba souffre d’une lésion à la cuisse droite (droit antérieur). Pour les deux joueurs, la période d’indisponibilité est évaluée entre 4 à 6 semaines".