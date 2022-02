ASSE : les nouvelles ne sont pas si mauvaises pour Crivelli

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le fantôme de Jean-François Modeste plane au-dessus d'Enzo Crivelli. Il y a un an, l'attaquant était arrivé en prêt de Cologne, avait joué un tout petit peu au début avant de se blesser et de se faire opérer. Après six mois et zéro but dans le Forez, il est retourné en Allemagne où il a recommencé à marquer. Crivelli marche sur ses traces, lui qui a été prêté en janvier par Basaksehir et n'a toujours pas joué en raison d'adducteurs qui sifflent. Pire : ce matin, une information annonçait une aggravation de sa blessure et une possible opération !

Mais l'AS Saint-Etienne a tenu à rectifier cette nouvelle : oui, Crivelli est bien blessé, mais cela n'a rien à voir avec ses adducteurs et il ne sera pas opéré. "L'information qui circule depuis ce matin sur Enzo Crivelli n'est pas juste, a écrit le service de presse des Verts. La blessure n'est pas à l'endroit indiqué et aucune opération n'est envisagée par notre staff médical. Enzo était dans le groupe qui a préparé la rencontre face à Clermont. Il n'a pas rechuté mais hélas contracté une nouvelle blessure".

Une mauvaise nouvelle, bien sûr, mais pas aussi terrible que celle parue ce matin...

