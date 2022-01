ASSE : les numéros des recrues dévoilés, celui de Wesley Fofana réattribué

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L'AS Saint-Etienne a déjà enregistré les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub lors du mercato hivernal. Ces trois joueurs, qui se sont engagés jusqu'à la fin de la saison avec les Verts, ont choisi leurs numéros.

Comme c'était le cas lors de son premier passage à l'ASSE de 2009 à 2012, Bakary Sako portera son numéro 26 fétiche, qui était jusque-là sur les épaules de Maxence Rivera. Paul Bernardoni héritera lui du numéro 23 tandis que celui de Sada Thioub n'a pas filtré. Enfin, Mickaël Nadé, qui portait le numéro 33 depuis le début de la saison, portera désormais le numéro 3, laissé vacant depuis le départ de Wesley Fofana.

